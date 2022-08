L’hashtag #HandanovicOut fra sabato notte e domenica è tornato di tendenza su Twitter, ma sono tanti i commenti che durante l’estate hanno riguardato la scelta di puntare almeno all’inizio del campionato su Handanovic come “numero uno” - si legge -. Gran parte della tifoseria, infatti, vorrebbe che l’avvicendamento arrivasse fin da subito, con Onana in campo già a Lecce. Ma questo non avverrà nonostante Handanovic nell’ultima amichevole con il Villarreal non sia stato esente da colpe".

Come sottolinea il quotidiano, con gli spagnoli non ci sono stati errori gravi, ma sul secondo e il terzo gol al portiere non è riuscito di fare quel qualcosa in più per evitare il passivo. Da parte sua Onana aveva comunque subito due gol col Lione, ma anche sfoderato un grande intervento nel secondo tempo. Meno reattivo è stato nel giorno dell'esordio contro il Lugano sull'unica rete degli svizzeri.