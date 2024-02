È Marcus Thuram a sbloccare e decidere il match d'andata tra Inter e Roma, sotto un gremito San Siro, nel match passato alla storia come la gara dei fischietti (poi all'ultimo vietati). E con lo stesso sorriso che ha contraddistinto i suoi primo otto mesi all’Inter, Marcus Thuram si presenta a Olimpico, dimostrando - come fatto finora - di non temere alcun fantasma del passato, neppure i due che "hanno aleggiato più o meno a lungo ad Appiano Gentile e Viale della Liberazione nelle estati e stagioni precedenti" e che questa sera si ritroverà di fronte, ovvero Lukaku e Dybala sottolinea Tuttosport.

"Ce ne sarebbe anche un terzo, che ha molti legami con l’ambiente giallorosso, ovvero Dzeko, ma il bosniaco di questi tempi gioca e segna in Turchia. Thuram è stato una sorta di acchiappa fantasmi alla Pinetina, anzi, di scaccia fantasmi": ha rimpiazzato il belga, giocatore al quale avrebbe dovuto fare da secondo, e "ha spazzato via i rimpianti residui per il mancato arrivo di Dybaba nel 2022" qualora ce ne fosse ancora qualcuno. Il francese si è rivelato uno degli acquisti più azzeccati del mercato nerazzurro, diventando non solo "il partner ideale di Lautaro Martinez" ma, "migliorando e risultando incisivo e decisivo", diventando "perfetta metà della 'ThuLa'".

Il francese ha inoltre il merito di cambiare pure la vita di Marko Arnautovic, tornato all’Inter dopo 13 anni con la convinzione di prendersi il posto da titolare, convinzione delusa dall'ex Gladbach. "Il francese lo ha retrocesso al ruolo di riserva e così le cose resteranno fino a giugno" e in attesa di scoprire i risvolti del futuro, l'austriaco già stasera potrebbe diventare un giocatore dell’Inter a tutti gli effetti. In caso di vittoria dell'Inter infatti, come da contratto, (primo punto ottenuto dopo la data del 5 febbraio 2024) l'ex rossoblu verrebbe automaticamente riscattato dai nerazzurri che verserebbero "altri 4 milioni (più eventuali 2 di bonus) al Bologna, dopo quelli già dati ad agosto per il prestito".