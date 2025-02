Sono in miglioramento le condizioni di Marcus Thuram e di Marko Arnautovic in vista della trasferta contro la Juventus. Secondo Tuttosport era nei piani che entrambi lavorassero a parte ieri, oggi dovrebbero invece tornare in parte col gruppo.

Il recupero di Thuram dipenderà dal dolore che avvertirà, ma data l'importanza della gara tutto fa pensare che possa essere in campo, stringendo i denti. In tal senso aiuta il fatto che dopo la Juventus ci sarà una settimana di lavoro prima di arrivare al Genoa.

Proprio con una caviglia malconcia, tra l'altro, Thuram affrontò la partita contro il Torino a San Siro dopo un intervento durissimo di Maripan. Alla fine siglo però la tripletta decisiva per battere i granata.