Quello di oggi alle 12 sarà un interessante "crash test" per gli attaccanti dell'Inter, in particolare Martinez e Thuram, candidati ad essere i titolari dell'attacco nerazzurro in stagione. Affronteranno, ricorda Tuttosport, il Paris Saint-Germain degli ex Skriniar e Hakimi. Finora l'argentino e il francese hanno giocato assieme 27 minuti. "Dalla prestazione di Thuram - che avendo un gran fisico ha comunque bisogno di tempo per trovare la condizione migliore -, potrebbe passare le prossime scelte di mercato del club sulla questione attaccante", secondo il quotidiano.

Un altro ostacolo sarà il caldo, contro cui dovrà combattere anche Mkhitaryan, tornato nei ranghi dopo l'esclusione precauzionale dell'ultima amichevole.