Juan Cuadrado è solo l'ultimo svincolato di lusso della carriera dirigenziale di Beppe Marotta. Si aggiunge a una lunga lista di acquisti a parametro zero dell'attuale amministratore delegato interista. Tuttosport li mette oggi in fila. Thuram, arrivato poche settimane fa. Andando a ritroso, lo scorso anno prese Mkhitaryan, quello prima Calhanoglu. Anche alla Juventus fece bingo con alcuni pezzi importanti del puzzle: Pirlo nel 2011, Pogba nel 2012, Khedira nel 2015, Dani Alves nel 2016, Emre Can nel 2018.

Lo stesso Ausilio vanta operazioni come De Vrij, sebbene a volte sia capitato anche di acquistare i Godin (Marotta era già in dirigenza) o prima ancora giocatori come Erkin, che non giocò mai nell'Inter. Lo stesso Lucio, stavolta per la parte bianconera, fu un "super flop".