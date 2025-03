Nell'appuntamento delle 18.00 di oggi al Maradona, Napoli e Inter si giocheranno un match che mette in palio "una fetta di scudetto", scrive la Repubblica nell'edizione odierna dove il quotidiano romano mette in evidenza il big match del weekend in apertura mettendo sotto la lente d'ingrandimento oltre che il peso specifico per il prosieguo della lotta scudetto, anche una delle peculiarità più forti delle due compagini, comune ad entrambe: "Il made in Italy".

"La serie A era e rimane multietnica, con i calciatori stranieri che finora hanno monopolizzato il 70 per cento dei minuti effettivi del campionato. Ma a contendersi primato e titolo - oggi ndr - sono due tra le formazioni maggiormente identitarie, con il Napoli che si affida nel gran galà del Maradona a Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Spinazzola, Politano e Raspadori e l'Inter che risponde con Acerbi, Bastoni, Dimarco e Barella. In totale fanno 10 titolari su 22 con in tasca il passaporto nazionale: oltre il 45 per cento, in controtendenza netta e non casuale rispetto alla media generale. Azzurri e nerazzurri hanno infatti puntato forte sulla filosofia autarchica in campo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!