L'Inter, riporta il quotidiano, è avversaria "credibile nei risultati e rigerenerata negli uomini. Vero che il successo sul Verona non è di quelli da inseririre tra le partite memorabili, ma è servito per ripartire dopo il rocambolesco pareggio di Monza e la faticata qualificazione in Coppa con il Parma. Contro i veneti, i nerazzurri hanno ottenuto l’obiettivo massimo con il minimo sforzo, e senza subire reti. Cosa che non fa mai male. Inzaghi, poi, sa come si giocano queste partite secche. Tre Supercoppe italiane e due Coppe Italia vinte da allenatore parlano per lui. E sa altrettanto bene come un trofeo non faccia solo curriculum, ma sia anche una iniezione di fiducia per il domani".