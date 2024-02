Arriva da Tuttosport una proposta per le squalifiche ad allenatori e dirigenti. Secondo quanto riportato dal quotidiano, pur impossibilitati dalle norme ad agire, sia i tecnici che i dirigenti sottoposti a squalifica svolgono comunque il proprio lavoro (nel caso dei ds come operatori di mercato).

Diventa inutile, secondo il quotidiano, confinare gli allenatori in uno skybox. Meglio sposare l'idea di una riforma nelle sanzioni del giudice sportive mutando le squalifiche in pesanti multe per finanziare le strutture giovanili.