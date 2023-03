Una delle possibili sorprese in vista della gara di domani sera a La Spezia potrebbe essere rappresentata dalle scelte in attacco di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il tecnico nerazzurro potrebbe puntare sulla coppia formata da Edin Dzeko e Romelu Lukaku in modo da far rifiatare Lautaro Martinez in previsione dell'impegno in Champions League a Oporto.