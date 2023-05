Come scrive Tuttosport, nella giornata di oggi dovrebbe arrivare il via libera dei medici per Milan Skriniar, che spera di tornare a disposizione nell'ultima di campionato sul campo del Torino. Continua il lavoro anche per Henrikh Mkhitaryan, che punta ad essere titolare a Istanbul.

"Da domani invece entrerà nel vivo la missione Atalanta: basterà un pari a San Siro per conquistare matematicamente un posto per la Champions che verrà e vivere senza tensioni l’ultima giornata, veicolando tutte le energie rimaste alla sfida col City e al sogno di fare un’altra Tripletta, stavolta sulle sfide da dentro o fuori, dove Inzaghi ha dimostrato di essere pressoché imbattibile", conclude il quotidiano.