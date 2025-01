Milan Skriniar ha accettato la corte del Galatasaray. Convinto, secondo quanto riportato da Tuttosport, anche da due ex compagni di squadra come Mauro Icardi e Lucas Torreira. Il PSG ha provato ad offrirlo al Napoli, ma il centrale ex Inter ha dato il via libera per andare a Istanbul.

Nella stessa squadra, oltre al tecnico Okan Buruk, ci sono diversi ex della Serie A: Muslera, Ayhan, Torreira, Sallai, Mertens, Icardi e Osimhen. Il Galatasaray ha però chiesto al PSG di partecipare al pagamento dell'ingaggio e la trattativa è in corso.