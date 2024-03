Simeone ha recuperato Antoine Griezmann. Al giocatore francese è stata consegnata ieri la pettorina dei titolari, come riporta Tuttosport, un segnale di come l'attaccante sia ormai da considerarsi recuperato.

Griezmann è ritenuto fondamentale non solo perché segna, ma perché fa girare tutta la squadra. E per ribaltare l'Inter dopo l'1-0 dell'andata servirà il miglior Atletico della stagione, quello che ha battuto il Real Madrid in campionato e Coppa del Re.

L'altra grande arma a disposizione dei biancorossi è il Civitas Metropolitano, dove l'Atletico ha perso una volta su venti e vinto diciotto gare. In vista di domani, probabile rientro dal 1' per Molina a destra con Llorente spostato a centrocampo con Koke e De Paul, mentre Lino è sicuro di una maglia a sinistra. In difesa Savic, Witsel e Hermoso.