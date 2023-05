"Piedi educati e fisico imponente. Promessa del calcio italiano. Giorgio Scalvini". Giocatore simbolo della filosofia atalantina, segnato sul taccuino dell'Inter. Il classe 2003 sarà questa sera titolare a San Siro, dove dovrà affrontare l'esame Romelu Lukaku. "L’Atalanta non ha intenzione di privarsi di Scalvini per meno di 35-40 milioni di euro" si legge su Tuttosport che nell'edizione odierna ribadisce le cifre in testa dei Percassi per l'eventuale cessione del giovane che la famiglia bergamasca vorrebbe comunque evitare. Trattenere il giocatore significherebbe favorire una crescita che nel tempo porterebbe un aumento di valore, dunque di potenziali entrate. Il che non esclude una possibile asta all'orizzonte. Sono diverse le big che avrebbero messo gli occhi sul 42 nerazzurro dal Bayern Monaco, al Chelsea, passando per il City. "E pure Napoli e Juventus seguono l’evoluzione della vicenda del ragazzo di Chiari. Insomma, per l’Inter un’eventuale trattativa complicata, con l’impossibilità di ottenere un prezzo di favore - si legge -. Tanto più che Scalvini, il cui contratto scadrà nel 2027 e che oggi percepisce un ingaggio da 200 mila euro, potrebbe anche prolungare la propria intesa con la Dea di un’ulteriore annata, raddoppiando sin da subito il proprio stipendio".

"Scalvini ad oggi rappresenta quindi certamente un investimento importante, ma forse non del tutto proibitivo. L’Inter potrebbe infatti provare ad abbassare il costo del trasferimento inserendo un giovane di sua proprietà, vedi Fabbian o Mulattieri, magari con la formula del contro-riscatto per non perderne sin da subito il controllo".