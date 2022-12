Ultima amichevole prima del ritorno in campionato, oggi alle 17 con Sassuolo-Inter. Pochi dubbi sulla coppia d'attacco dal 1', Dzeko-Lukaku (come suggerisce anche Tuttosport). Non ci saranno ovviamente Brozovic e Martinez, così come l'acciaccato De Vrij. Tornerà invece Dumfries, probabile titolare a destra con Dimarco in vantaggio su Gosens a sinistra. Nel gruppo anche i rientranti D'Ambrosio e Correa. Terzo portiere, come da lista, sarà Brazao e non Cordaz.