Ammonta a 10,7 milioni di euro la cifra che il Comune di Milano chiederà a Inter e Milan dopo i rilievi della Corte dei Conti sulla differenza tra l'affitto pagato per San Siro e il costo dei lavori svolti nell'ultimo decennio per migliorare lo stadio. Lo scrive oggi Tuttosport , precisando che questo è quanto ha spiegato ieri l’assessore al Bilancio di Palazzo Marino, Emmanuel Conte .

"La procedura partirà dal 1° giugno, quando è stato convocato un collegio tecnico chiamato a formalizzare la richiesta ai club - si legge -. Per evitare che si ripetano problemi simili, con l’accumulo di somme così ingenti, è stato deciso che la convenzione tra Comune e squadre tornerà a prevedere una verifica quinquennale sulle compensazioni tra affitto e lavori, non decennale come è successo dal 2010 al 2020".