L'argomento rinnovi in casa Inter è congelato. Questo almeno secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, che sottolinea come in prima fila ci siano quelli di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Nelle scorse settimane Piero Ausillio ha incontrato sia Alejandro Camaño, procuratore dell’argentino, sia Alessandro Beltrami, manager del centrocampista. Si lavora su cifre importanti, 9 milioni di euro l'anno più bonus per il capitano, col quale agente ci si vedrà dopo il derby, mentre per l'azzurro saranno 7 tra base fissa e bonus. Per entrambi fino al 2029.

Incideranno molto sui bilanci e anche per questo sono al momento in stand-by finché non si saprà la sorte di Zhang e del prestito con Oaktree. Il presidente non sarà a Milano nemmeno per la futura festa scudetto, causa anche la sentenza sul contenzioso con China Construction Bank. Di certo il mercato in entrata dovrà essere a costo zero e con formule ingegnose se si vorranno prendere calciatori come Gudmundsson.

Capitolo a parte per Inzaghi: del rinnovo si parlerà solo a campionato vinto, per sua espressa volontà. E' una priorità del club, ma bisognerà anche capire quale sarà il futuro della proprietà e non è detto che qualche altrà società non sfrutti l'incertezza per inserirsi e prendersi l'allenatore.