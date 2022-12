Dietro Onana, un punto interrogativo. A fine stagione ci sarà il probabile divorzio con Samir Handanovic e l'Inter sta cercando un profilo che possa fare da "secondo", in ogni caso un portiere affidabile. La situazione si sta evolvendo in favore di Neto, in scadenza col Bournemouth e molto gradito a Marotta (lo ha avuto alla Juventus). Oltre all'endorsement dell'ad, in favore del brasiliano gioca il passaporto italiano.