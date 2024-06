Il Torino continua a sondare il terreno per Francesco Pio Esposito. Secondo quanto riportato da Tuttosport ci sono valutazioni in corso per una possibile operazione con un diritto di "recompra" in favore dei nerazzurri, anche se i granata punterebbero al prestito con diritto di riscatto e non ad un affare "alla Fabbian".

Vagnati, ds granata, dal canto suo è restio perché vorrebbe valorizzare il giocatore per sé e non per l'Inter. Nel frattempo si sono fatte avanti per il calciatore anche il Cagliari e la Sampdoria, che ha lo svantaggio di non poter offrire il palcoscenico della Serie A. Il Torino approfondirà il discorso Esposito, però, solo nel caso in cui dovesse riuscire a cedere Pellegri.