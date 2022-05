Anche Tuttosport concorda con gli altri quotidiani nel descrivere la situazione di Ivan Perisic: il croato non ha dato una risposta all'Inter per il rinnovo di contratto e viaggia verso Londra, sponda Tottenham. Inizialmente i tentennamenti facevano pensare al Chelsea e alla Juventus, ma in verità Ivan ha voluto attendere gli Spurs di Antonio Conte. "Fino a ieri, infatti, non era certissima la permanenza di Conte, ma poi sono arrivate notizie dall’Inghilterra sulla decisione di proseguire; la risposta che Perisic probabilmente attendeva per dire sì. Anche perché, non è un mistero, quando il croato a inizio stagione aveva comunicato all’Inter la volontà di non rinnovare - cambiata poi con il passare dei mesi -, il suo obiettivo era quello, all’alba dei 33 anni, di concludere la carriera con un’esperienza in Premier League", si legge in uno stralcio di TS. Cambiaso del Genoa e Parisi dell’Empoli sono le idee come vice-Gosens.