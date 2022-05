Il quotidiano ricorda che a inizio stagione lo stesso Perisic aveva fatto sapere di non voler rinnovare. A novembre è arrivato un ripensamento e una richiesta di un biennale da 6 milioni a stagione con opzione per il terzo. L'Inter offre 4,5 bonus inclusi per due anni. Pochi giorni fa Ausilio ha ribadito l'offerta e chiesto di pazientare fino al termine della stagione. "Ivan non intende tornare in Bundesliga dove il Bayern non lo riprenderebbe - spiega Tuttosport -. L’Inter sa che l’opzione preferita continua a essere quella nerazzurra: Alternativa è la Premier ma in questo caso dirimente è la questione legata alla competitività del progetto ed è difficile che possa arrivare la chiamata di una tra le grandi (mentre le medio-piccole, che potrebbero accontentarlo economicamente, non interessano)". A fine stagione, a fari spenti, potrebbe arrivare la fumata bianca.