Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'intenzione di Simone Inzaghi dovrebbe essere quella di schierare Benjamin Pavard da terzo in difesa più che da quinto di centrocampo. Come segnala il quotidiano, pur in un sistema differente il francese ha giocato da centrale 44 volte su 162 presenze in Baviera.

I numeri mostrano anche un altro dato: che Pavard può dare qualcosa in più in fase di possesso: "Se è vero che il dato dei passaggi totali completati dai due premia Srkiniar (91.7% di precisione per il difensore del Psg contro l’89.9% del francese) dal punto di vista dei passaggi progressivi il dato di Skriniar per 90 minuti (4.11) è inferiore a quello di Pavard (7.11)", si legge. I passaggi progressivi sono quelli che consentono di spostare palla in avanti o che avvengono all’interno dell’area avversaria.

Il francese, dall'altro lato, è anche solido difensivamente con il 58.5% di tackle riusciti riportati nella passata stagione.