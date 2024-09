Le indagini sono ancora in corso per capire le dinamiche dell'omicidio di Antonio Bellocco. Come riferisce Tuttosport I procuratori stanno anche indagando sulla possibilità che altre persone siano coinvolte. In particolare, vi sarebbe da evidenziare la presenza - secondo il quotidiano torinese - di persone intente a muoversi intorno all’automobile in cui si è consumato il fatto, che potrebbero aver agevolato Beretta nell’obiettivo di eludere le indagini.