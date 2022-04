A Dzeko, in effetti, ha fatto bene la vicinanza con il "Tucu". Lautaro si augura che accada lo stesso, visto che in quattro mesi di campionato ha segnato solo alla Salernitana aggiungendo un'altra rete in Supercoppa alla Juventus, su rigore, e la perla ad Anfield in Champions con il Liverpool. "Da Lautaro tutti si aspettano di più dopo le ultime stagioni molto positive. A maggior ragione in questi mesi di attesa che potrebbero portare a una cessione in estate per fare posto a Dybala a parametro zero", riporta ancora Tuttosport.