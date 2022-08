Inizia l'avvicinamento a Lazio-Inter. Ieri, come racconta Tuttosport, la squadra si è ritrovata ad Appiano Gentile per preparare la trasferta di Roma. Lo scorso anno all'Olimpico arrivò una sconfitta, quest'anno si spera di fare meglio. Non ci sarà Mkhitaryan, che si è comunque allenato sul campo, segno di miglioramento. Potrebbe già essere recuperato per Inter-Cremonese, ma si cercherà di farlo tornare in campo senza fretta: l'obiettivo resta il derby.