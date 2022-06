Una delle sorprese del campionato italiano appena concluso è certamente Ederson, centrocampista acquistato dalla Salernitana in gennaio tra i protagonisti della clamorosa salvezza. I campani lo hanno acquistato per 6,5 milioni, per Iervolino (scrive Tuttosport) ne vale 30-35 e il presidente non vuole privarsene. Per il giocatore ci sono stati sondaggi di Paris Saint-German e Atalanta, nonché dell'Inter. Possibile contropartita è Sebastiano Esposito, che il club non vuole rimandare in prestito al Basilea e sarebbe molto gradito alla tifoseria campana.