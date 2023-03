Inzaghi non rinuncerà a Mkhitaryan neanche contro la Juventus. Secondo Tuttosport , infatti, domani sera l'armeno (definito 'parametro d'oro' dal quotidiano) indosserà ventesima maglia da titolare consecutiva. Per quanto riguarda il resto della formazione, rispetto a La Spezia si rivedranno dal 1' anche Onana, Calhanoglu e De Vrij , che farà traslocare Acerbi sul centro sinistra al posto dell'infortunato Bastoni .

A San Siro saranno out anche Skriniar e Gosens. "In tal senso - aggiunge TS - fondamentale può essere nell’economia del match avere in panchina un altro ex parametro zero, ovvero Danilo D’Ambrosio (primo acquisto dell’era Thohir, solo a ricordarlo pare preistoria), che può essere un jolly da spendere per infondere un po’ di energie fresche a una squadra che, dopo la notte del Dragão, ha pericolosamente la spia della riserva accesa".