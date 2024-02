Secondo Tuttosport, è iniziata la missione Wembley. Il bersaglio grosso, la finale di Champions League del 1° giugno. L'obiettivo di Simone Inzaghi è giocare tutte le partite arrivando fino in fondo, anche se la Coppa Italia è ormai andata.

La pratica della seconda stella è stata portata avanti con risultati anche migliori del previsto, ora c'è l'Europa e il tecnico, che finora aveva utilizzato il turnover soprattutto nelle gare di Coppa, metterà i titolarissimi con l'Atletico e probabilmente gestirà le energie in campionato, almeno finché la classifica permetterà di farlo visto che lo scudetto resta l'obiettivo primario. Ad Appiano sono convinti di potersela giocare con tutti in Champions League.

Le rotazioni pre Champions inizieranno già con la Salernitana venerdì. Come ricorda il quotidiano, Lautaro Martinez partì in panchina nella gara d'andata all'Arechi e farà probabilmente lo stesso stavolta, con una staffetta con Thuram. Dal 1' dovrebbe invece esserci Arnautovic. In difesa De Vrij a maggior ragione dopo il ko di Acerbi, insieme a lui Bisseck con fuori uno tra Bastoni e Pavard. Cambi anche a centrocampo, Asllani per Calhanoglu ed eventualmente Klaassen pronto a subentrare a Mkhitaryan. Frattesi dovrebbe farcela per la panchina. A sinistra Carlos Augusto al posto di Federico Dimarco, a destra un’altra staffetta tra Darmian e Dumfries. L'olandese dovrebbe tornare titolare in Champions.