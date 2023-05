Tuttosport si concentra non solo sulle virtù dell'Inter ma anche sulle mancanze del Milan. Negli ultimi tre derby persi, tra Supercoppa Italiana, campionato e Champions League, i rossoneri sono andati sotto 2-0 dopo 21' in Arabia, 1-0 dopo 34' (ma di predominio interista) in campionato e 2-0 in 11' in Coppa. Altro dato statistico sottolineato: il Milan non subiva gol da calcio piazzato proprio dalla stracittadina di ritorno in campionato a febbraio.

L'obiettivo per i rossoneri diventa ora battere lo Spezia (massiccio turnover assai probabile) e recuperare Leao.