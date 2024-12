Il nome che continua a circolare per il mercato dell'Inter è quello di Jaka Bijol, a maggior ragione dopo le dichiarazioni del dt bianconero Nani che ha confermato l'interesse dei nerazzurri.

Come riporta Tuttosport, Bijol ha disputato finora un ottimo campionato, l'Inter lo segue ormai da due stagioni e ne apprezza la crescita e le capacità nella difesa a tre. Lo sloveno può partire anche in inverno considerando che l'Udinese ha acquistato Solet in vista di gennaio.

Facendo un passo indietro, il quotidiano ricorda anche che l'Inter aveva pensato a Buongiorno nel caso in cui avesse ceduto De Vrij l'estate scorsa, ma l'operazione è sfumata.