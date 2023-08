L’Inter sta pensando seriamente all’acquisto di un nuovo centrocampista. A scriverlo è il quotidiano Tuttosport che mette in cima alla lista Maxime Lopez del Sassuolo. I nerazzurri sono interessati al francese che entrerebbe in rosa come vice Calhanoglu. Gli emiliani all’inizio del mercato lo valutavano tra i 15-20 milioni. Marotta punta ad uno scambio di prestiti con Asllani. Nelle ultime ore è stato offerto anche Soumarè del Leicester ma non intriga. In lista c’è anche Lucas Gourna-Douath del Salisburgo ma è caro. Il centrocampista che potrebbe fare al caso Inter è Ndombele, tornato al Tottenham dopo l’annata al Napoli. Come sesto centrocampista Inzaghi ci sta pensando soprattutto se ad uscire è Sensi.

Daniele Luongo