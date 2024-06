La concorrenza attorno a Giovanni Leoni rischia di rendere non solo più complicata, ma anche più costosa l'operazione per arrivare al difensore centrale della Sampdoria. Secondo Tuttosport, infatti, se prima il cartellino costava 4 milioni ora la cifra può salire a 5-6 milioni e i blucerchiati confidano in un ulteriore rialzo. Oltre all'Inter sono attente alla situazione Torino, Juventus, Monaco e Tottenham: forte il rischio di un'asta.