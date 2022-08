Lautaro Martinez anche ieri contro la Cremonese ha messo in mostra le sue qualità migliori: il Toro, entrato nella ripresa al posto di Correa, ha chiuso il match con un grande gol di potenza e classe.

Per lui si tratta della terza rete consecutiva, Lautaro ha raggiunto quota 77 gol in nerazzurro, eguagliando così una leggenda come Facchetti e portandosi a meno uno da Aldo Serena, dodicesimo marcatore all-time della storia dell'Inter come riporta Tuttosport. Appuntamento sabato pomeriggio a San Siro per il derby di Milano.