Quando vede la Salernitana più che un 'Toro', Lautaro Martinez è un vero e proprio killer. A livello calcistico s'intende, precisa Tuttosport che traccia il profilo di un attaccante famelico che quest'anno lascia poche speranze agli avversari che incontra. Anche contro la squadra di Liverani l'argentino ha trovato la rete, portandosi all'ottavo posto nella classifica marcatori ella storia dell’Inter. "Siglato ieri il gol numero 20, in 22 presenze, del suo straordinario campionato - 5 realizzazioni, tra andata e ritorno, sono state segnate proprio ai campani - con l’argentino che ha così raggiunto quota 125 in nerazzurro, il che significa una rete in più rispetto al connazionale Mauro Icardi".

Ora, Istvan Nyers con i suoi 133 gol e il suo settimo posto della graduatoria di tutti i tempi è distante 'solo' 8 centri dall'argentino più prolifico della storia della Beneamata, diventato ieri sera anche il terzo nerazzurro a segnare almeno 20 gol per tre stagioni di fila in Serie A. "Più complicato pensare di poter eguagliare entro giugno Benito Lorenzo, lontano 18 marcature, con i suoi 143 gol totali". Ma niente è detto, con questo Lautaro. Che alla vigilia della sfida di Champions contro i madrileni lancia il miglior messaggio possibile: "Rinnovo? Io non mi aspettavo quando sono arrivato tutto questo amore da parte dell’Inter, qui è felice anche la mia famiglia. Il prolungamento arriverà presto, mancano dei dettagli, non c’è fretta da nessuna delle due parti perché ho due anni e mezzo di contratto, sono tranquillo" ha detto dopo la partita. Un discorso che fa da eco alla serenità pre-match di Marotta e fa dormire sonni tranquilli ai nerazzurri che iniziano così un gran weekend.