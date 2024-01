Oltre alle 19 reti in questa stagione quando ancora non è finito gennaio, a stupire di Lautaro Martinez sono i numeri difensivi. Come spiega Tuttosport, l'argentino ha sviluppato un lavoro di aggressione sui difensori avversari ed è diventato il primo difensore dell'Inter.

L'infortunio muscolare di fine 2023 se l'è procurato proprio in due azioni in fase difensiva contro il Bologna in Coppa Italia. Nonostante le due gare di assenza, l'argentino è primo tra gli attaccanti in Serie A per palloni rubati (28 secondo i dati di Kickest.it, Zirkzee è secondo a 16). Sono 16 anche i palloni intercettati da Lautaro che è primo anche in questa statistica tra le punte e il secondo attaccante è Sanabria a 5.

Lautaro è anche a 18 tackle, secondo attaccante dietro i 19 di Zirkzee ed è quinto nei falli a 25, dietro ad attaccanti di stazza come Nzola, Krstovic, Djuric e Lucca, che ne hanno comunque dai 29 ai 26. Per fare un paragone con Vlahovic, il serbo ha 4 palloni rubati, 1 intercettato, 4 tackle e 11 falli.