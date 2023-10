Tuttosport si concentra oggi sui casi dei giocatori dell'Inter che una volta lasciato il club nerazzurro non sembrano felici come nel periodo milanese. In particolare nell'articolo si citano gli ultimi tre partenti della scorsa estate, almeno tra quelli di un certo rango: Skriniar, Onana e Brozovic.

Il portiere camerunese e il difensore slovacco hanno vissuto un turno di Champions League pessimo, con tanti errori, ma in tenerale non sono partiti benissimo. Secondo L'Equipe, addirittura, di questo passo Skriniar "diventerà un serio problema per il PSG". All'Inter, al contrario, già l'anno scorso senza lo slovacco non si avvertì grande mancanza, visto il rendimento di Darmian e oggi c'è anche Pavard.

"Per Onana e Brozovic il discorso è diverso dal momento che sono stati ceduti per fare cassa - si specifica sul quotidiano -. Nel loro caso la volontà individuale è andata di pari passo con quella del club". L'estremo difensore sta però facendo male allo United, un po' differente la situazione del croato. "Brozovic in realtà non sta facendo male con l’Al-Nassr, però non è ancora decisivo come succedeva in nerazzurro. In campionato non ha ancora realizzato né un gol né un assist. E la vetrina internazionale della Saudi Pro League non ha rispettato la grande attesa dei colpi milionari dell’estate. Alcuni dati sulla visione tv delle partite non sono esaltanti". E il discorso potrebbe andare avanti con Lukaku al momento del ritorno al Chelsea così come per Perisic e Hakimi.