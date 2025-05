Alzare la Coppa per coronare un sogno, un percorso... ma non solo. Sollevare la Champions significherebbe incassare altri 6,5 milioni di euro, a cui eventualmente si aggiungerebbero i 4 derivanti dalla partecipazione alla Supercoppa europea, (che comunque inciderebbero sui conti della prossima stagione) e che invece andrebbero ad aggiungersi ai già incassati 132 milioni di euro dalla Uefa per il percorso fatto finora in Europa, partito a Manchester e arrivato fino a Monaco per l'ultimo atto. Introiti che farebbero comodo alle casse della Beneamata che s'appresta a chiudere il bilancio 2024/2025 in utile, "per la prima volta dal 2013/2014, anche se in quel caso si trattò di un risultato meramente contabile" come ricorda Tuttosport che parla di nuovo record all'orizzonte: "È molto realistico che superi i 500 milioni di euro, ma in verità è possibile che la cifra finale sia più vicina ai 600".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!