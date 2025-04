Ancora tutto in gioco. L'Inter, come si legge da Tuttosport, può ancora vincere o perdere tutto. Non ha mollato alcuna competizione, come ha invece fatto Conte in Coppa Italia. Ha davanti un derby domani in semifinale e poi la Champions, oltre al campionato, corre quindi il rischio di restare a mani vuote. I conti societari saranno floridi lo stesso, ma poi nei giudizi rimane l'albo d'oro.

Inzaghi, si legge, dovrà essere bravo a isolare la squadra per un paio di giorni e dovrà anche gestire le energie in vista di Inter-Roma del sabato successivo. Fondamentale sarà invertire un trend: nell'ultimo quarto d'ora più recupero i nerazzurri hanno incassato 16 delle 41 reti stagionali. Sono costati punti e trofei al vento (vedi la Supercoppa).