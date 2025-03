Il dna italiano dell'Inter potrebbe essere rafforzato con l'arrivo di altri giocatori nati nel Belpaese. Secondo Tuttosport, uno di questi è Giacomo Raspadori, che piace da tempo ai nerazzurri: la dirigenza aveva già pensato all'attaccante quando era al Sassuolo, inoltre Raspadori ha sempre professato la fede interista.

Oggi il giocatore è un titolare nel 3-5-2 del Napoli, ma fino a gennaio aveva trovato pochissimo spazio in un ruolo diverso. Il Napoli non vorrebbe cederlo, ma potrebbe usarlo come pedina di scambio per arrivare all'obiettivo Frattesi. Conte si aspetta rinforzi importanti in un centrocampo nel quale mancano alternative ad Anguissa e McTominay. Il "no" pronunciato a gennaio (se non davanti a un'offerta da 60 milioni, più alta di quella chiesta alla Roma di 45 perché i partenopei sono una rivale diretta per il campionato) potrebbe cambiare in estate. Frattesi non è incedibile e Inzaghi aspetta un giocatore con le caratteristiche di Raspadori per sostituire Arnautovic e Correa, in scadenza. Noto il gradimento del tecnico per Nico Paz, ma l'argentino rischia di essere inarrivabile.

Sempre nel progetto Ital-Inter, i nerazzurri hanno in mano Francesco Pio Esposito e sono forti di un diritto di "recompra" per Fabbian a 12 milioni. Il centrocampista potrebbe essere ripreso anche per essere utilizzato come pedina di scambio per Castro (difficile) o Beukema. In caso di proposte per Asllani e Zielinski, occhio a Samuele Ricci, che piace anche al Milan.

In chiave futura Tuttosport sottolinea anche il nome di Filippo Mané, difensore centrale italiano del Borussia Dortmund classe 2005, nel giro dell'U20 azzurra.