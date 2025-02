Nel parlare alla squadra, secondo Tuttosport, Simone Inzaghi ha stuzzicato l'orgoglio dei giocatori, sottolineando come non sia possiible che l'Inter non abbia ancora mai vinto contro Milan, Juventus e Napoli. Solo coi partenopei è rimasta una partita da giocare, l'1-2 marzo al Maradona.

L'anno scorso contro le stesse squadre più l'Atalanta arrivarono 20 punti, ora siamo a 6. Il tecnico ritiene che sbancare Napoli possa rimettere un po' tutto a posto, dando un colpo alle certezze dei partenopei e restituendole all'Inter. Le prossime due gare contro Genoa e Lazio in Coppa Italia andranno gestite. Poi ci sarà la sfida a Conte. Tre i diffidati: Mkhitaryan, Barella e Bastoni, uno dei due centrocampisti potrebbe restare in panchina sabato lasciando spazio a Barella o Zielinski. Più dificilmente non giocherà il difensore perché Carlos Augusto è acciaccato. Non è però da escludere che possa tornare De Vrij con Acerbi dirottato a sinistra.

In Coppa Italia ci sarà turnover, ma non esasperato. L'arma in più a disposizione potrebbe essere Correa, considerando anche le condizioni non eccelse di Marcus Thuram, alle prese con un problema alla caviglia.