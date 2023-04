Tuttosport fa i cosiddetti "conti della serva" e sottolinea i meriti di Simone Inzaghi dal punto di vista economico. Con i premi che entreranno in cassa grazie all'accesso alla prossima Supercoppa Italiana, il tecnico può dire di aver guadagnato per i nerazzurri in due stagioni somme per oltre 200 milioni di euro. Anche se davvero non si dovesse andare in Champions League il prossimo anno, aiuterebbero ad attutire il colpo di una perdita calcolata attorno al 15% del fatturato. "Il tutto senza sottolineare come questa Inter, anche a fronte di un possibile ridimensionamento legato soprattutto ai rinnovi più onerosi oggetto di trattativa (su tutti quello di Alessandro Bastoni), potrebbe giocare l’Europa League con buone possibilità di arrivare in fondo", si legge sul quotidiano.

Solo negli ultimi giorni l'Inter ha guadagnato 4,3 milioni al botteghino contro la Juve, più altri tre milioni per il camino fatto. Ne guadagnerebbe altri 4,5 vincendo il trofeo o 2 se dovesse perdere, più il 45% degli incassi dei biglietti (circa 2 milioni). Altri 7 milioni vanno alla vincitrice di Supercoppa e il montepremi sale a 23. Per ora solo potenziali, ovviamente.

Quelli dall'Europa sono invece certi, lo scorso anno 64,8, quest'anno siamo già a 93 in attesa dell'Euroderby. "Per rendere l’idea, nel 2020-21, stagione dello scudetto conquistato da Antonio Conte, gli introiti garantiti dalla Uefa erano stati 37,8 milioni", scrive Tuttosport. Inzaghi, che soccombe nei premi del campionato ma ne ha comunque presi 26,6 lo scorso anno per il secondo posto, ne ha presi molti di più e ha un ingaggio dimezzato rispetto al rivale. "Anche per questo pensare a un suo ritorno, a oggi sfiora l’utopia viste pure le richieste dell’interessato, a livello di stipendio, totalmente fuori budget per l’Inter", scrive il quotidiano riguardo a un possibile ritorno del Conte.