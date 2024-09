La grande novità della prima parte di stagione dell'Inter è che per Simone Inzaghi sembrano non esserci più, come riporta oggi Tuttosport, né titolarissimi né intoccabili. Un passo che segna la piena maturazione, scrive il quotidiano, nel processo di crescita della squadra.

Il mercato "conservativo" ha permesso al tecnico di confermare pressoché in toto la rosa inserendo dei nuovi che hanno portato a una formazione anche inattesa contro il Manchester City. A Inzaghi era piaciuto l'impatto di Zielinski a Monza e quindi lo ha lanciato tra i titolari in Inghilterra. Pavard aveva invece faticato e allora è andato dentro Bisseck, la cui crescita dimostra che Inzaghi sa anche lavorare coi giovani. Più naturale il turnover per Lautaro, viste le condizioni di forma non eccelse.

Ci si dovrà probabilmente abituare, a questa Inter dalle porte girevoli, in cui i titolari saranno scelti in base allo stato di forma e alle caratteristiche dell'avversario. Anche per questo diventa ancora più difficile fare previsioni sulla formazione di domenica nel derby.