Il dato statistico è chiaro: 1,66 punti di media a partita in campionato contro 1,75 in Champions League, dove pure ci sono squadre mediamente più forti. Eppure, forte dell'anima europea mostrata da Inzaghi , l' Inter viaggia in Europa a un passo diverso. Il tecnico è vicinissimo a centrare la terza qualificazione consecutiva agli ottavi del torneo (la prima era stata con la Lazio .

"Che Inzaghi sia un allenatore da Coppe, lo dimostrano pure i freddi numeri in stagione - si legge su Tuttosport -. Oltre ai numeri ci sono le prestazioni. E l’Inter in Champions ha tenuto testa a Real Madrid e Liverpool (finaliste dell’ultima edizione) ed, è storia recente, ha messo sotto il Barcellona. Questo grazie all’attitudine europea di Inzaghi, allenatore che unisce il gusto per il bel gioco all’italico pragmatismo, bravo come pochi a motivare la squadra nelle partite che vanno vissute come finali".