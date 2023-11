L'Inter sarà di scena questa sera a Salisburgo con l'obiettivo di vincere la partita e guadagnarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League con largo anticipo. Come riporta oggi Tuttosport, fare risultato significherebbe poter preparare meglio tre ostiche trasferte in programma dopo la sosta, quelle contro Juventus, Napoli e Lazio.

Gare in cui on ci sarà Pavard e chissà se Inzaghi avrà Cuadrado, motivo per cui Dumfries ieri è stato tenuto in ghiaccio durante l'allenamento in modo da non rischiare nulla. Il tecnico farà turnover, rivedrà Arnautovic in panchina, Frattesi e Sanchez in campo probabilmente insieme a Carlos Augusto.