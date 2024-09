Tuttosport analizza il pareggio dell'Inter a Monza parlando di una squadra che non sa più vincere lontano da San Siro, dopo aver raccolto un punto anche a Marassi. Gli uomini di Inzaghi pensano troppo a Manchester City e Milan, incappando in una gara più ostica del previsto. Con settanta minuti giocando così sotto ritmo, senza idee e con poco spirito d'iniziativa, in Serie A è difficile vincere ovunque. La rete di Dany Mota ha svegliato i campioni d'Italia fino a trovare la rete da quinto a quinto, specialità inzaghiana.