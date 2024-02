Stop Thuram. Dopo 2.398 minuti giocati, 34 presenze (30 da titolare) e un bottino di 12 gol, 7 assist, 2 autogol causati e 4 rigori procurati, l’Inter a Lecce dovrà fare a meno del francese. E si aprono chance per chi finora è rimasto in ombra come Sanchez e Arnautovic.

Fermo restando il ruolo centrale di Lautaro, tanto il cileno quanto l'austriaco dovranno dare risposte convincenti ora che ne avranno la possibilità per qualche partita. Secondo Tuttosport, infatti, ci sarà da fare a meno del numero 9 almeno per tre gare. Oggi dovrebbe partire Sanchez titolare: il cileno dovrebbe lasciare Milano in estate, con Taremi al suo posto, ma da qui a fine stagione c'è bisogno della sua classe considerando il calendario fitto.