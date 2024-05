I dirigenti di Oaktree saranno al lavoro anche oggi per conoscere tutte le aree del club, come hanno fatto già nelle giornate di martedì e mercoledì con le aree sport e corporate. Oggi, come riporta Tuttosport, verranno resi noti i dati della prima trimestrale 2024 del club e i conti da luglio a fine marzo di Inter Media Communication. In ogni caso il management della quercia proseguirà sulla strada tracciata.