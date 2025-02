E' una notte da incubo quella dell'Inter al Franchi e finisce con gli sfottò dei ventiduemila tifosi viola allo stadio verso i campioni d'Italia e con Edoardo Bove che festeggia sotto la curva.

La serata consegna la prima vera fuga della stagione ed è del Napoli. E' un altro recupero funesto per Inzaghi, come lo fu quello di Bologna nel 2022. Stavolta la "papera" la fa Dimarco e non Radu, ma è tutta l'Inter a steccare e deve preoccupare (sentenzia il quotidiano) che a metà ripresa Calhanoglu e Mkhitaryan vengano sostituiti a metà ripresa dopo aver camminato per il campo. Si aggiungono gli errori difensivi come quello di Frattesi sul primo gol, il passaggio fuori misura dello stesso Mkhitaryan sul 2-0 e un turnover che ha prodotto quasi nulla di fronte a un avversario in emergenza nera.