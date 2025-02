La sconfitta di Firenze è stata pesante, per le proporzioni del ko e perché si è trattato di un black-out inaspettato. Però Tuttosport ricorda anche dei dati importanti, utili per non fare troppi drammi: l'Inter in Serie A non perdeva con tre gol di scarto dal 19 maggio 2019 (4-1 a Napoli) quando in panchina c’era ancora Luciano Spalletti ed era reduce da 13 vittorie e 4 pareggi (contro Juve, Napoli, Bologna e Milan) inanellati dopo il primo scivolone in campionato, nel derby d’andata del 22 settembre.

Per tenere il passo di un Napoli alleggerito dall'assenza di impegni nelle coppe europee servirà reagire subito, a partire da lunedì sera quando l'avversario sarà di nuovo la Fiorentina. Per Inzaghi sarà fondamentale riavere al top i suoi uomini chiave, come Calhanoglu e Mkhitaryan: per TS "non va escluso che il turco rimanga fuori lunedì per avere dieci giorni di allenamenti così da tornare al top nella gara di Torino con la Juve".