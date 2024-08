Su Tuttosport si analizza la sconfitta arrivata nella gara di ieri da parte dell'Inter. Qualcosa andrà registrato, soprattutto in difesa, dopo lo 0-2 subito dall'Al-Ittihad che finora aveva perso quattro partite su quattro. I nerazzurri presentavano una formazione molto vicina a quella che si vedrà a Genova alla prima di campionato, con Lautaro e Mkhitaryan per Correa e Mkhitaryan e con ballottaggi aperti tra Bisseck e Pavard e tra Darmian e Dumfries.

Sommer è tornato titolare e lo sarà nelle gerarchie di inizio stagione davanti a Josep Martinez. Davanti Inzaghi ha lanciato un messaggio alla società, schierando Mkhitaryan a gara in corso solo nel suo ruolo di centrocampista e non come punta, dove ha schierato Salcedo a seguito dell'uscita di Thuram.