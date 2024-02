Le assenze in vista della partita tra Inter e Atalanta costringono Simone Inzaghi a fare delle scelte d'emergenza. Confermata l'indisponibilità di Calhanoglu, secondo Tuttosport il favoritissimo per sostituire il regista turco è Asllani, anche perché finora il tecnico non ha stravolto le gerarchie in tal senso e l'albanese ha giocato bene contro Fiorentina e Lecce di recente.

Domenica, una volta ammonito il ragazzo albanese, ha messo Barella in regia, opzione che potrebbe venire buona nel caso in cui Inzaghi volesse confermare Frattesi da mezzala. Ma al momento non sembra la prima opzione per domani.